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ПОЛІТИКА

Законодавці ЄС підтримали продовження імпорту продуктів з України з обмеженнями

23 квітня 2024, 15:14
Законодавці ЄС підтримали продовження імпорту продуктів з України з обмеженнями
Фото: AFP
За словами дипломатів ЄС, обмеження означають, що Україна отримає від експорту до ЄС на 331 млн євро менше, ніж у 2023 році.

Європейський парламент схвалив продовження на рік безмитної торгівлі українською сільськогосподарською продукцією, одночасно запровадивши нові обмеження на рівень імпорту, щоб заспокоїти протестувальників ЄС.

Про це повідомляє  Reuters.

Документ був схвалений 428 голосами, 131 проти 44, що утрималися. Продовження тепер застосовуватиметься з 6 червня.

За словами дипломатів ЄС, обмеження означають, що Україна отримає від експорту до ЄС на 331 млн євро менше, ніж у 2023 році.

Те, що могло бути рутинним продовженням, спочатку запропонованим у січні, перетворилося на затяжні дебати про нові обмеження, оскільки протести фермерів ЄС наростали, особливо у Польщі.

Початкова пропозиція Європейської комісії передбачала, що тарифи мають набути чинності на птицю, яйця та цукор, якщо імпорт перевищить середній рівень 2022 та 2023 років.

Законодавці ЄС додали до списку овес, крупу, кукурудзу та мед, а Франція та Польща наполягали на тому, щоб розрахунковий період включав 2021 рік, рік перед вторгненням росії, коли імпорт був нижчим через мита.

У результаті було знайдено компроміс, що включає лише другу половину 2021 року.

Це буде останній перегляд. ЄС та Україна мають намір укласти довгострокову угоду з червня 2025 року.

імпортЄвропарламентторгівля з Україною

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