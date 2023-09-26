Польща вводить прикордонний контроль авто зі Словаччини

Уряд Польщі запровадив контроль транспортних засобів, які перетинають кордон зі Словаччиною, через зростання нелегальної міграції з Балканів.

Про це міністр внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуш Камінський написав в X (Twitter).

"У зв’язку з посиленням міграційного тиску з балканського напрямку через Словаччину Прикордонна охорона запровадила на польсько-словацькому кордоні постійний і вибірковий контроль автобусів та інших транспортних засобів, які можуть перевозити нелегальних мігрантів з цього напрямку",- йдеться в дописі.

Про плани ввести на кордоні із Словаччиною контроль транспортних засобів повідомив напередодні прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він доручив це зробити главі МВС та адміністрації Камінському.

Раніше Шольц погрозив посилити прикордонний контроль з Польщею після візового скандалу.