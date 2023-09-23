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Шольц погрожує посиленням прикордонного контролю з Польщею після візового скандалу – Bloomberg

23 вересня 2023, 19:27
Шольц погрожує посиленням прикордонного контролю з Польщею після візового скандалу – Bloomberg
Фото: Главком
Міністр внутрішніх справ Німеччини Нансі Фезер заявила, що на кордоні з Польщею і Чехією можуть бути введені тимчасові заходи.

Між Німеччиною і Польщею розгорівся скандал через незаконну видачу сотні тисяч робочих віз мігрантам. У зв'язку з цим канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозив знову ввести прикордонний контроль між країнами.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Візовий скандал, який відбувається в Польщі, потребує розслідування. Я не хочу, щоб Польща просто пропускала мігрантів", - заявив він. 

Канцлер додав, що обговорить це питання з польським урядом, і порушив питання про можливість запровадження прикордонного контролю з Польщею та іншими сусідніми країнами.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Нансі Фезер заявила, що на кордоні з Польщею і Чехією можуть бути введені тимчасові заходи.

І Шольц, і Фезер раніше виступали проти закликів до введення прикордонного контролю, і ці коментарі свідчать про те, що уряд змушений реагувати на збільшення кількості нелегальних мігрантів.

За даними уряду, за перші вісім місяців цього року притулок попросили понад 204 тисячі біженців, що на 77% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. За даними німецької поліції, у першій половині цього року на кордоні з Польщею було затримано понад 12 тисяч нелегальних мігрантів.

Європейський союз також вивчає повідомлення про те, що мігранти в'їжджали до Польщі за незаконно виданими робочими візами, за які чиновники нібито отримували хабарі. Правий уряд Польщі вже давно критикує німецьку політику щодо мігрантів.

НімеччинаПольщакордонШольц

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