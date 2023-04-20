Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Польща вибудовує свою ППО з урахуванням досвіду України –міністр оборони

20 квітня 2023, 18:44
Польща вибудовує свою ППО з урахуванням досвіду України –міністр оборони
Маріуш Блащак. Фото: jaime48.wordpress.com
Польща вже дуже далеко просунулась у створенні багатошарової протиповітряної оборони.

Польща використовує досвід України у побудові власної протиповітряної оборони. Країна вже досягла результатів.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє PAP.

"У побудові польської ППО важливу роль відіграє досвід війни в Україні", - наголосив голова Міноборони.

За його словами, Польща вже дуже далеко просунулась у створенні багатошарової протиповітряної оборони. На навчаннях у країні використовували одразу ЗРК Patriot, пускові установки iLauncher та зенітні комплекси Pilica.

"У нас також є ПЗРК Piorun, а значить системи ППО/ПРО дуже короткого радіусу дії. Крім того, ми інтегруємо систему протидії дронам. Нашою метою є формування окремих шарів (системи ППО - ред.) та інтеграція їх таким чином, щоб вони були єдиною системою" , - наголосив Блащак.

Міністр наголосив, що Польща відійшла від пострадянської системи організації, де за ППО відповідали підрозділи як у повітряних, так і у сухопутних силах.

Він уточнив, що відбувається процес відмови від старої пострадянської техніки, на озброєнні з'являються американські ЗРК Patriot, британські CAMM, а також польські ПЗРК Piorun та антидронові системи.

Нагадаємо, Польща погодилася розблокувати транзит української агропродукції.

ПольщаППОвійна в Україні

Останні матеріали

кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Політика
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 17:16
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Політика
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 13:04
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Політика
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 10:04
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Технології
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 17:06
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Політика
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 15:24
Макрон танцює під китайську дудку. Втім, музика грала недовго – Ніколя Тензер
Політика
Макрон танцює під китайську дудку. Втім, музика грала недовго – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 13:13
Україна повинна відібрати Крим у росії. А Захід має дати Україні достатньо зброї – Wall Street Journal
Політика
Україна повинна відібрати Крим у росії. А Захід має дати Україні достатньо зброї – Wall Street Journal
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 10:03
Водка, Шольц і
Бізнес & Фінанси
Водка, Шольц і "Газпром". Як молоді лобісти святкували успішний бізнес з росією і будували газову залежність – розслідування Correctiv
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 16:13
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється