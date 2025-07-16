Польща вимагає перегляду українських підручників через трактування Волинської трагедії

Глава польського МОН звернула увагу на зміст підручника під назвою "Історія України" для 10 класу середньої школи, виданого у 2023 році.

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька у листі до українського колеги Оксена Лісового висловила занепокоєння тим, як події на Волині 1940-х років висвітлюються в підручниках з історії.

Про це повідомляє РАР.

Глава польського МОН звернула увагу на зміст підручника під назвою "Історія України" для 10 класу середньої школи, виданого у 2023 році.

У наведеному в листі уривку стверджується, що причиною загострення польсько-українських відносин у період Другої світової війни "були масові вбивства українців, скоєні Армією Крайовою".

"Її жертвами стали мешканці Хелмської, Підляської, Галицької та Волинської областей. Кривава польсько-українська війна, в результаті якої загинули не тільки солдати, а й цивільні особи, тривала до 1947 року", – цитується в листі.

Новацька попросила українського міністра "вжити негайних заходів, зокрема переглянути інші підручники та підготувати нові, які відповідатимуть сучасному стану польсько-українських відносин".

Польська міністерка також запропонувала підготувати спільний підручник з історії в межах двосторонньої Польсько-української експертної комісії з удосконалення підручників з історії та географії.

Тема подій на Волині 1941-1943 років, які в українській історичній традиції називають "Волинською трагедією", а в польській – "Волинською різаниною", є давнім предметом міждержавних протиріч.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький звернувся до президента України Володимира Зеленського, закликавши його масштабувати процес ексгумації тіл жертв Волинської трагедії.