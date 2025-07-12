Президент Польщі закликав Зеленського активізувати ексгумації жертв Волинської трагедії

Боднар відповів: ми повинні відкрито обговорювати цю історію.

Президент Польщі Кароль Навроцький звернувся до президента України Володимира Зеленського, закликавши його масштабувати процес ексгумації тіл жертв Волинської трагедії.

Під час ефіру на RMF24 він наголосив, що "поляки чекають на цю правду, а волинські сім'ї досі страждають від травми, що сталася 82 роки тому".

Це необхідно для того, аби Польща та Україна примирилися "по-справжньому" та "через правду", наголосив президент. У відповідь посол України Василь Боднар наголосив, що наша держава відкрита до діалогу зі складних питань.

"Ми повинні відкрито обговорювати цю історію. Звичайно, називати злочин злочином. Ми повинні вибачитися, але ми також повинні вшанувати пам'ять тих жертв, які цього потребують, по обидва боки кордону", – сказав Бондар.

11 липня, президент Польщі Анджей Дуда в день вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії заявив про вбивства поляків українцями за етнічною ознакою і додав, що правда та пам'ять не повинні розділяти народи.

В перший офіційний день пам’яті жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки Дуда заявив, що "тільки на правді можна будувати зрілі та щирі відносини між народами, у тому числі між поляками та українцями".