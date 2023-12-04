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ПОЛІТИКА

Польща вимагає від ЄС відновити дозвільну систему для українських вантажівок

04 грудня 2023, 18:43
Польща вимагає від ЄС відновити дозвільну систему для українських вантажівок
Матеуш Моравецький, фото: monitor-press.info
Минулого року, після того, як російські окупанти вторглися в Україну, Євросоюз запровадив транспортне безвіз для нашої країни.

Польща планує вимагати від Європейського союзу повернення системи дозволів для українських перевізників, які прибувають до країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє WNP.pl.

"Ми дуже жорстко і однозначно вимагатимемо відновлення системи дозволів на перевезення для українських вантажівок та українських водіїв, які проїжджають і прибувають до Польщі. Ця система діяла до весни 2022 року і працювала добре, потім її змінила Єврокомісія, і сьогодні перевізники блокують кордон", – заявив Моравецький.

Він додав, що такі зміни регулюватимуть транспортний ринок "справедливим та рівноцінним чином".

Минулого року, після того, як російські окупанти вторглися в Україну, Євросоюз запровадив транспортне безвіз для нашої країни.

Він передбачав, що українські перевізники не повинні отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення до країн ЄС.

Нещодавно польські перевізники розпочали блокаду кордону з Україною. Вони пропускають по 1-2 вантажівки на годину. Головною умовою припинення страйку є повернення системи дозволів для українських перевізників.

ЄСПольщакордонвантажівки

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