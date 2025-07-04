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Польща висловила протест рф через жорстокий обстріл Києва, де "зачепило" консульство

04 липня 2025, 20:47
Польща висловила протест рф через жорстокий обстріл Києва, де
wikipedia
Дії кремля суперечать міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року.

Уряд Польщі офіційно висловив протест рф через масштабний нічний обстріл Києва, під час якого постраждав у тому числі консульський відділ польського посольства. 

Відповідні заяви з’явились в офіційних X МЗС Польщі та посольства у Києві. 

Міністерство закордонних справ Польщі надіслало ноту до посольства РФ, у якій висловило протест у зв’язку з повітряними ударами по українському цивільному населенню, згадавши, що постраждала також будівля польської дипмісії.

"МЗС Польщі наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року", – додали там.

Нагадаємо, що сьогодні під час нічної атаки рф пошкодила консульство Польщі в Україні. Усі співробітники живі й здорові.

 
Польщавійна

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