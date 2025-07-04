Польща висловила протест рф через жорстокий обстріл Києва, де "зачепило" консульство
Уряд Польщі офіційно висловив протест рф через масштабний нічний обстріл Києва, під час якого постраждав у тому числі консульський відділ польського посольства.
Відповідні заяви з’явились в офіційних X МЗС Польщі та посольства у Києві.
Міністерство закордонних справ Польщі надіслало ноту до посольства РФ, у якій висловило протест у зв’язку з повітряними ударами по українському цивільному населенню, згадавши, що постраждала також будівля польської дипмісії.
"МЗС Польщі наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року", – додали там.
Нагадаємо, що сьогодні під час нічної атаки рф пошкодила консульство Польщі в Україні. Усі співробітники живі й здорові.