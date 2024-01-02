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Польща задіяла F-16 через масовану атаку росіян по Україні

02 січня 2024, 11:51
Польща задіяла F-16 через масовану атаку росіян по Україні
Було піднято в повітря дві пари винищувачів F-16.

Через нову масовану ракетну атаку рф по Україні Польща підняла у небо винищувачі F-16.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору було піднято в повітря дві пари винищувачів F-16 та літак-заправник союзників", – зазначили в командуванні.

Близько 5.45 ранку в повітря злетіла пара винищувачів, дислокована на базі в Ласках, а близько 6.15 ранку – пара з бази в Кшесинах.

"Попереджаємо, що діяльність польської та союзної авіації в нашому повітряному просторі може бути пов'язана з підвищеним рівнем шуму, особливо у східній частині країни", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що зранку 2 січня росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах, за попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі.

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