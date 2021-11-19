ПОЛІТИКА НОВИНИПольська сторона повідомила Білорусь про намір закрити залізничне сполучення в пункті пропуску "Кузьниція". Воно призупиниться з 21 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща закриє залізничне сполучення з Білоруссю в Кузьниці з 21 листопада
Держприкордонкомітетом Республіки Білорусь отримано офіційний лист від польської сторони щодо її наміру призупинити з 21 листопада вантажне сполучення в залізничному пункті пропуску "Кузьниця
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Прикордонного комітету Білорусі.
"Держприкордонкомітетом Республіки Білорусь отримано офіційний лист від польської сторони щодо її наміру призупинити з 21 листопада вантажне сполучення в залізничному пункті пропуску "Кузьниця", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що білоруська сторона у відповідь направила роз'яснення поточної ситуації поблизу автомобільного пункту пропуску "Брузгі" (з польського боку - "Кузьниця Білостоцька"). Крім того, Мінськ повідомив про готовність відновити роботу автодорожнього пункту пропуску "Брузгі".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Польщі попередила білоруську сторону про те, що закриють залізничний пункт пропуску в Кузьниці, якщо ситуація з мігрантами не стабілізується до 21 листопада.
Зазначимо, перші попередження Польщі щодо залізничного сполучення з Білоруссю прозвучали ще минулого тижня.
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