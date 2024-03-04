Польща закуповує шведські гранатомети для своєї армії

Для польської армії закуповують шведські гранатомети на $1,63 млрд.

Польща підписала угоду про купівлю протитанкових гранатометів у шведської компанії Saab на суму близько 6,5 мільярдів злотих ($1,63 мільярда). Угода стосується гранатометів Carl Gustaf M4, які призначені для боротьби з усіма типами сучасної бойової техніки.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 4 березня заявив, що "ця зброя була ефективною в Україні" й польська армія отримає "кілька тисяч гранатометів і кілька сотень тисяч боєприпасів, а також необхідну інфраструктуру, навчання та інші елементи, необхідні для використання цієї зброї".

За словами очільника міноборони Польщі, у 2024 році держава витратить близько 4% валового внутрішнього продукту на оборону, прагнучи зміцнити свої збройні сили на тлі російського вторгнення в Україну.

Менше, ніж за десятиліття армія Польщі збільшилася за чисельністю удвічі — з 95 000 до 200 000 осіб. Євпропейські країни занепокоєні тим, що континент не зможе протистояти ворогу без підтримки США.