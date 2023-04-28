Польща закупить британську систему ППО за 2,37 млрд доларів

У рамках угоди Великобританія поставить 22 батареї протиповітряної оборони.

Британський підрозділ європейського виробника ракет MBDA погодив угоду з Польщею на суму 1,9 млрд фунтів стерлінгів (2,37 млрд доларів) на постачання їй системи ППО британської розробки.

Про це повідомляє Reuters.

"Я радий, що глибокі та історичні зв'язки між Великобританією та Польщею в галузі оборони роблять ще один крок уперед із підписанням найбільшої в історії угоди про експорт оборонної продукції Великобританії з Польщею", - заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

У рамках угоди Великобританія поставить 22 батареї протиповітряної оборони з британськими модульними протиповітряними ракетами (CAMM) та пусковими установками.

Ракетна група належить французькій Airbus та британській BAE Systems з часткою по 37,5%, а також італійській оборонній та аерокосмічній групі Leonardo з 25%.

Уряд Великобританії заявив, що розроблені британською компанією CAMM, розроблені MBDA UK, вже розгорнуті у Польщі разом із британською армією для захисту її повітряного простору після вторгнення росії до України.

Раніше повідомлялось, що Пентагон уклав контракт з компанією Lockheed Martin на суму 4,8 мільярда доларів на виробництво високоточних ракет GMLRS, які входять до складу систем HIMARS.