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ПОЛІТИКА

США замовили керовані реактивні системи залпового вогню на суму 4,8 мільярда доларів — ЗМІ

28 квітня 2023, 15:15
США замовили керовані реактивні системи залпового вогню на суму 4,8 мільярда доларів — ЗМІ
Фото: gettyimages.com
Мова йде про розширення виробництва ракет з 6000 до 14 000 на рік.

Пентагон уклав контракт з компанією Lockheed Martin на суму 4,8 мільярда доларів на виробництво високоточних ракет GMLRS, які входять до складу систем HIMARS.

Про це повідомляє Defence News.

Зазначено, виготовлення зазначеної у контракті кількості GMLRS мають завершити до 30 жовтня 2026 року.

"Для того, щоб компанія змогла виконати контракт, планується наростити виробництво ракет GMLRS з 6000 до 14 000 на рік, також у 2024 фінансовому році очікується ще один довгостроковий контракт з армією США. Вони забезпечують довгострокову навантаженість підприємства, що може знизити вартість продукції", - йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, що з минулого літа США передають Україні ракети GMLRS разом з пусковими установками HIMARS, щоб допомогти відбити вторгнення рф.

При цьому на додаток до збільшення виробництва GMLRS, Lockheed також працює над версією ракети збільшеної дальності та планує провести ще одне випробування оновленої системи пізніше цього року.

Нагадаємо, Україна отримала від Данії артилерійські установки Caesar.

СШАракети

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