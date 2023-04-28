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ПОЛІТИКА

Україна отримала від Данії артилерійські установки Caesar — Резніков

28 квітня 2023, 14:59
Україна отримала від Данії артилерійські установки Caesar — Резніков
Олексій Резніков
Вони вже стали на бойове чергування.

Україна отримала від Данії самохідні артилерійські установки Caesar.

Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков під час прес-конференції.

За його словами, у серпні місяці Україна почала проект з Королівством Данія про можливість отримати артсистем "Цезар". "Данія у свій час для своїх збройних сил замовила "Цезарі" французькі модернізовані, заплатила за це гроші, і вони мали бути на озброєнні", - розповів він.

"Ми вели перемовини, непростий був проект, сьогодні хочу вам похвастатися, заїхали перші "Цезарі "в Україну, виробництво Франція, але це данські "Цезарі", які стають на бойове чергування", - сказав міністр.

Нагадаємо, Україна і Данія співпрацюватимуть в галузі вітрової генерації.

допомогаРезніковCaesar

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