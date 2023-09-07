Польща запустить друге підприємство з виробництва гаубиць Krab
Про це повідомляє Wprost.
На сьогодні польські гаубиці виробляють на заводі в місті Стальова Воля, а нове підприємство з виробництва Krab планують запустити у місті Глівіце.
Уряд країни планує вкласти $200 млн.
"Ці кошти дозволять обладнати нові виробничі цехи, щоб найближчим часом, як тільки ми зможемо організувати технологічний процес, на заводі Бумар-Лабендах було вироблено близько 50 Krab", – зазначив Прем'єр-міністр Польщі.
Весною Польща заявила, що розширює виробництво САУ Krab для України.