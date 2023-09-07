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Польща запустить друге підприємство з виробництва гаубиць Krab

07 вересня 2023, 20:32
Польща запустить друге підприємство з виробництва гаубиць Krab
Wikipedia
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписав лист про наміри профінансувати будівництво другої лінії виробництва гаубиць Krab.

Про це повідомляє Wprost.

На сьогодні польські гаубиці виробляють на заводі в місті Стальова Воля, а нове підприємство з виробництва Krab планують запустити у місті Глівіце.

Уряд країни планує  вкласти $200 млн.

"Ці кошти дозволять обладнати нові виробничі цехи, щоб найближчим часом, як тільки ми зможемо організувати технологічний процес, на заводі Бумар-Лабендах було вироблено близько 50 Krab", – зазначив Прем'єр-міністр Польщі.

Весною Польща заявила, що розширює виробництво САУ Krab для України. 

Польщазаводсау Krab

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