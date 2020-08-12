Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Польща зарезервувала та закупила понад 60 млн доз вакцини від COVID-19

Польща закупила понад 60 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 у шести різних виробників, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.
Польща зарезервувала та закупила понад 60 млн доз вакцини від COVID-19 Фото: gettyimages.com

Про це він написав у вівторок на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

"На даний момент ми вже зарезервували і закупили понад 60 млн доз вакцин від 6 провідних світових виробників! Ми в безпеці - і зараз час для серйозного завдання - реалізації Національної програми імунізації COVID-19", - заявив польський прем’єр-міністр.

На пресконференції у вівторок вранці міністр охорони здоров'я Адам Недзельський та керівник канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик представили проєкт Національної програми вакцинації проти коронавірусу.

З п'ятниці Національний фонд охорони здоров'я проводить електронний набір медичних центрів, які бажають приєднатися до програми вакцинації. Очікується, що в Польщі працюватимуть 8 тисяч пунктів вакцинації. 

За наявними даними, уряд розраховує вакцинувати 180 тисяч людей на тиждень. Вакцинація буде безкоштовною.

Як повідомлялося, Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 12 2020 13:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.