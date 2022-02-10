Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
Польща повністю завершила зведення стіни на кордоні з Білоруссю. Відтепер кордон країни є найзахищенішим у Європі.
Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.
"Польща завершила будівництво захисного бар'єру на кордоні з Білоруссю. Нелегальний в'їзд до Польщі тепер неможливий. Польський кордон сьогодні є найбільш захищеним у Європі", - написав він у Twitter.
Ще 13 листопада 2021 року глава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що Польща до кінця першої половини 2022 року має намір значно зміцнити кордон із Білоруссю, щоб зупинити нелегальну міграцію з боку білоруського кордону.
"Ми хочемо, щоб огорожа була встановлена до кінця першого півріччя 2022 року, це буде споруда довжиною 180 км, висотою 5,5 м, там будуть використані найсучасніші рішення", — казав він.
Як раніше повідомляв iPress, Литва закінчила будувати паркан з колючим дротом на кордоні з Білоруссю. Загальна протяжність кордону між країнами становить 679 км, понад 100 км проходить по берегах річок і озер.
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