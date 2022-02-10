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Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Кордони країни є найзахищенішими в Європі
Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю Фото: з вільного доступу

Польща повністю завершила зведення стіни на кордоні з Білоруссю. Відтепер кордон країни є найзахищенішим у Європі.

Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.

"Польща завершила будівництво захисного бар'єру на кордоні з Білоруссю. Нелегальний в'їзд до Польщі тепер неможливий. Польський кордон сьогодні є найбільш захищеним у Європі", - написав він у Twitter.

Ще 13 листопада 2021 року глава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що Польща до кінця першої половини 2022 року має намір значно зміцнити кордон із Білоруссю, щоб зупинити нелегальну міграцію з боку білоруського кордону.

"Ми хочемо, щоб огорожа була встановлена до кінця першого півріччя 2022 року, це буде споруда довжиною 180 км, висотою 5,5 м, там будуть використані найсучасніші рішення", — казав він.

Як раніше повідомляв iPress, Литва закінчила будувати паркан з колючим дротом на кордоні з Білоруссю. Загальна протяжність кордону між країнами становить 679 км, понад 100 км проходить по берегах річок і озер.

 
 

 

 
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02 10 2022 18:30
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