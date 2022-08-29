Литва закінчила будувати паркан з колючим дротом на кордоні з Білоруссю

Загальна протяжність кордону між країнами становить 679 км, понад 100 км кордону проходить по берегах річок і озер.

На ділянці кордону Литви з Білоруссю протяжністю близько 502 кілометрів встановлено фізичний бар’єр паркан та ріжучий дріт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання BNS.

"Цими вихідними було встановлено останні заплановані сегменти паркану на кордоні з Білоруссю. Проєктна команда продовжує працювати – на кордоні працюють спеціалісти з технічного обслуговування, усуваються дрібні недоліки, відновлюються дороги та будівельні майданчики, ведеться проектна документація", - сказав представник підрядника.

Загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю становить 679 км, понад 100 км кордону проходить по берегах річок і озер.

Побудувати загородження на кордоні вирішили після минулорічного напливу нелегальних мігрантів з Білорусі. Литва звинувачує в її організації мінський режим і називає це гібридною атакою. Минулого року з Білорусі до Литви нелегально прибули майже 4,2 тисячі осіб.