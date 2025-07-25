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Польща завершила перерахунок голосів на президентських виборах

25 липня 2025, 20:09
Польща завершила перерахунок голосів на президентських виборах
Фото: Getty Images
Перерахунок голосів на виборах у Польщі практично не змінив їхні результати

Перерахунок голосів на президентських виборах у Польщі практично не змінив фінальних результатів, згідно з якими перемогу здобув опозиційний кандидат Кароль Навроцький.

Про це повідомляє Національна прокуратура країни.

Згідно із заявою речника прокуратури Пшемислава Новака, суд допустив перевірку 13 окружних виборчих комісій, де були зафіксовані розбіжності між офіційними протоколами та результатами огляду голосів.
 
За даними огляду, проведеного у 250 дільничних комісіях, у 166 випадках (66%) жодних розбіжностей не зафіксували. У решті 84 комісіях виявили невідповідності, зокрема в 16 – неправильне зарахування голосів між кандидатами. У 42 комісіях частину голосів за Рафала Тшасковського зарахували Навроцькому, ще у 34 – навпаки. У восьми комісіях розбіжності стосувалися кількості недійсних бюлетенів.
 
За результатами перерахунку Навроцький отримав 48 473 голоси, що на 1538 менше, ніж у протоколах. Тшасковський, своєю чергою, отримав 43 709 – на 1541 більше. Однак ці зміни не вплинули на остаточний підсумок голосування. Місцеві окружні прокуратури відкрили 17 кримінальних проваджень за статтею 248 Кримінального кодексу Польщі щодо виявлених невідповідностей у підрахунку голосів.
 
Нагадаємо, Верховний суд Польщі офіційно підтвердив перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, попри численні скарги щодо порушень під час голосування. Навроцький офіційно вступить на посаду 6 серпня після складання присяги на засіданні парламенту.
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