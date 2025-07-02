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У Польщі Верховний суд визнав вибори президента чинними

02 липня 2025, 11:53
У Польщі Верховний суд визнав вибори президента чинними
Джерело: krymsos.com
Верховний суд також прокоментував вимогу перерахувати голоси на всіх дільницях — там кажуть, що виборчий кодекс не передбачає такої можливості.
Верховний суд Польщі після аналізу всіх виборчих скарг постановив, що президентські вибори, які відбулися 18 травня та 1 червня 2025 року, є чинними.
 
Про це пише польське медіа Onet.
 
У мотиваційній частині рішення суддя Кшиштоф Вяк повідомив, що Державна виборча комісія представила Верховному суду оцінку інцидентів, які могли вплинути на голосування.
 
Водночас під час сьогоднішнього засідання голова комісії змінив свою позицію і заявив, що після вивчення цих інцидентів у комісії дійшли висновку, що вони не могли вплинути на результати виборів.
 
Верховний суд також прокоментував вимогу перерахувати голоси на всіх дільницях — там кажуть, що виборчий кодекс не передбачає такої можливості.
 
"Можна проводити огляд виборчих бюлетенів, але виключно щодо конкретних дільничних виборчих комісій, якщо буде доведено, що під час підрахунку голосів або при складанні протоколу сталися порушення", — пояснили в суді.
 
"Після аналізу звіту виборчої комісії та висновків, зроблених Верховним судом у процесі розгляду скарг щодо виборів, зокрема виявлених порушень, Верховний суд дійшов висновку, що жодне з цих порушень, як і всі вони разом, не дають підстав ставити під сумнів вибори президента Республіки Польща", — підсумували в суді.
 
Нагадаємо, що на виборах президента Польщі переміг консервативний націоналіст Кароль Навроцький, якого підтримувала опозиційна партія "Право і справедливість". За нього проголосували 50,89% виборців. Його опонент — проєвропейський мер Варшави Рафал Тшасковський — набрав 49,11% голосів.
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