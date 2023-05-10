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Польща змінила назви Калінінграда та області

10 травня 2023, 12:09
Польща змінила назви Калінінграда та області
Уряд Польщі офіційно змінив назви Калінінграда та Калінінградської області на польську назву Крулевець.

Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі прийняла рішення не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.

Про це повідомляє видання RP.

Комісія вирішила, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендують вживати лише польську назву Крулевець, а слово Калінінград не варто вживати в польській мові.

Для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська. 

Зміна набуде чинності з дня оголошення, тобто від учора. 

"Місто, яке зараз має російську назву Калінінград, відоме в Польщі під своєю традиційною назвою Крулевець (Królewiec) і що нинішня російська назва є штучною та не пов'язана ні з містом, ні з областю", йдеться в комюніке комісії.

В заяві комісії мова йде про те, що факт присвоєння великому місту поблизу польських кордонів імені Калініна, злочинця, співвідповідального, серед іншого, за ухвалення рішення про масове вбивство поляків (Катинський розстріл), має в Польщі емоційний, негативний характер". 

Комісія додала, що географічні назви, окрім ідентифікаційної функції, можуть мати символічну функцію, і що нинішня російська назва міста є елементом російського символічного простору, нав'язаного також аудиторії за межами країни.

"Події, пов'язані з російським вторгненням в Україну, нав'язуванням так званого "русского мира", веденням Росією інформаційної війни, змушують нас по-іншому поглянути на питання нав'язаних назв, які викликають великі суперечки і не зустрічають схвалення в Польщі", – підсумували в комісії.

ПольщаКалінінградКрулевець

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