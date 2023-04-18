Польща зміцнює свій кордон з росією. Розпочато будівництво електронного бар'єру

На будівництво бар'єра передбачили понад 83 млн доларів, у тому числі понад 9 млн доларів - на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону.

Польща почала зводити електронний бар'єр на межі з Калінінградською областю росії для того, аби ефективніше контролювати за ситуацією на кордоні.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє RMF 24.

"Розпочато будівництво електронного бар'єра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з росією", - повідомив Камінський.

Систему камер і датчиків руху встановлять на 199 кілометрах кордону. Він охопить весь сухопутний кордон з рф, за винятком ділянки Віслинської коси, де кордон вже декілька років охороняють електронні пристрої.

Камінський зазначив, що бар'єр на кордоні з росією буде "неймовірно сучасним" – таким, як і на кордоні з білоруссю.

"Наш східний кордон, я переконаний, буде чудово підготовлений до будь-яких протиправних дій, які пов'язані з кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами. Я переконаний, що це буде найкраще захищений кордон в Європейському Союзі", - сказав він.

Зазначається, що ділянка захисного бар'єра буде розділена на 12 функціональних секцій. На ній встановлять близько 2 тисяч стовпів для відеоспостереження, 3 тисячі відеокамер і 700 км силових, передавальних і сигнальних кабелів.

На будівництво бар'єра передбачили понад 83 млн доларів, у тому числі понад 9 млн доларів - на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону.

Нагадаємо, другий пакет підтримки Європейської комісії для фермерів з п'яти країн, у тому числі Польщі, буде збільшено з 75 мільйонів євро до 100 мільйонів євро.