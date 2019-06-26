CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПольща анонсувала податкові пільги для платників податків до 26 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща звільнить від податку на дохід громадян до 26 років
Польща хоче "зробити країну більш привабливим місцем для роботи серед молоді"
Фото: penza-sport.com
З серпня цього року держава звільнить від податку на дохід громадян молодше 26, які заробляють не більше 85 000 злотих на рік (майже 595 000 долл на рік або майже 50 000 грн в місяць). Раніше подібні пільги діяли для молоді з річним доходом в 6600 злотих і менше (46 000 грн), повідомляє Euronews.
Зміни торкнуться більш 2 млн людей. Мета - зробити Польщу більш привабливим місцем для роботи серед молоді.
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