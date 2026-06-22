Польща звинуватила Україну у "невдячності" через повернення орденів
Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький розкритикував представників української влади через повернення польських державних нагород.
Про це йдеться у його дописі в X.
"Представники української влади з легкою рукою повертають польські нагороди, забуваючи, що саме ці руки простягалися по допомогу, і ця допомога надійшла з польських рук: від уряду Польщі, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій та мільйонів поляків", – прокоментував Богуцький, супроводивши допис уривком з вірша Людвіка Кропінського "Про невдячність".
Нагадаємо, після рішення Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла, українські експрезиденти та дипломати вирішили повернути свої польські нагороди. У відповідь Зеленський провів паралелі між діями Навроцького та експрем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо використання української тематики в політичних інтересах.
У канцелярії президента Польщі також пояснили, чому відібрана у Зеленського нагорода досі залишається у таких постатей, як Беніто Муссоліні, Катерина II та "друг кремля" Герхард Шредер, назвали повернення ордена поштою додатковою образою та порівняли найменування підрозділу на честь УПА з тим, якби у Німеччині якийсь підрозділ назвали на честь "героїв СС".