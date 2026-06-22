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ПОЛІТИКА

Польща звинуватила Україну у "невдячності" через повернення орденів

22 червня 2026, 11:41
Польща звинуватила Україну у
Фото: з вільних джерел
У Польщі дорікнули президенту України Володимиру Зеленському за повернення ордена Білого Орла "Новою поштою".

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький розкритикував представників української влади через повернення польських державних нагород.

Про це йдеться у його дописі в X.

"Представники української влади з легкою рукою повертають польські нагороди, забуваючи, що саме ці руки простягалися по допомогу, і ця допомога надійшла з польських рук: від уряду Польщі, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій та мільйонів поляків", – прокоментував Богуцький, супроводивши допис уривком з вірша Людвіка Кропінського "Про невдячність".

Нагадаємо, після рішення Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла, українські експрезиденти та дипломати вирішили повернути свої польські нагороди. У відповідь Зеленський провів паралелі між діями Навроцького та експрем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо використання української тематики в політичних інтересах.

У канцелярії президента Польщі також пояснили, чому відібрана у Зеленського нагорода досі залишається у таких постатей, як Беніто Муссоліні, Катерина II та "друг кремля" Герхард Шредер, назвали повернення ордена поштою додатковою образою та порівняли найменування підрозділу на честь УПА з тим, якби у Німеччині якийсь підрозділ назвали на честь "героїв СС".

ПольщаВолодимир ЗеленськийКароль Навроцький

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