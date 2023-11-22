Польщі закінчила розслідування шпигунської мережі рф: судитимуть 16 осіб

Національна прокуратура Польщі закінчила розслідування щодо шпигунської мережі, яка діяла на замовлення російської розвідки.

До суду передали обвинувальний акт проти 16 осіб, повідомляє RMF FM.

Люблінський відділ Національної прокуратури спільно з Управлінням внутрішньої безпеки передали до суду обвинувальний акт проти 16 осіб, які є частиною російської шпигунської мережі.

Прокурор звинуватив підсудних в участі в організованому злочинному угрупованні і діяльності на користь зовнішньої розвідки проти інтересів Польщі.

Через побоювання, що обвинувачені втечуть за клопотанням прокурора до 15 осіб застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі до 10 років.

Шпигуни діяли з січня по березень в Білій Підляській, Хелмі, Медиці, Перемишлі, Жешуві, Варшав і в інших населених пунктах Польщі.

"Обвинувачені здійснювали діяльність, пов'язану, серед іншого, з розвідкою об'єктів критичної інфраструктури, включаючи військові об'єкти та морські порти". - заявила прокуратура.

Учасники мережі інформували замовників про результати проведеної розвідки, за що отримували винагороду і всі обвинувачені – іноземці з-за східного кордону Польщі.

Так, підозрювані встановлювали веб камери на маршрутах руху транспорту з західною військовою допомогою Україні і мали встановити GPS-мітки на ці транспортні засоби. Також вони вели антипольську пропаганду і готували диверсії.

Інформацію вони регулярно передавали своїм керівникам через соціальні мережі.

Раніше стало відомо, що міністр внутрішніх справ Маріуш Камінські сьогодні розказав, що польські правоохоронці затримали ще одного підозрюваного члена російської шпигунської мережі в Польщі.