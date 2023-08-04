У Польщі затримано білоруса, якого підозрюють у шпигунстві на росію – Reuters
04 серпня 2023, 14:35
Фото: з вільного доступу
Міністр внутрішніх справ Маріуш Камінські сьогодні розказав, що польські правоохоронці затримали ще одного підозрюваного члена російської шпигунської мережі в Польщі.
Про це повідомляє Reuters.
"Агенція внутрішньої безпеки затримала ще одну, вже шістнадцяту особу, підозрювану в участі в російській шпигунській мережі", - сказав Камінські.
білорус Михайло А. брав участь у розвідці військових об'єктів і портів, а також проводив пропагандистську діяльність на користь росії, додав Камінські.
"Його взяли під варту", - підсумував міністр.Вчора затримали та взяли під варту двох американських військових звинувачують в шпигунстві на Китай.