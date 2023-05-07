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ПОЛІТИКА

Польська компанія Orlen продовжує користуватись російською нафтою

07 травня 2023, 19:26
Польська компанія Orlen продовжує користуватись російською нафтою
російські нафтові компанії все ще "постачають в Європу нафтохімічні продукти, попри на санкції ЄС.

Польська нафтова компанія PKN Orlen продовжує використовувати російську нафту, що постачається через нафтопровід "Дружба", та не підпадає під санкції.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами генерального директора PKN Orlen Даніеля Обайтека, компанія все ще використовує російську нафту для чеського нафтопереробного заводу групи в Литвинові, на який досі не поширюються санкції.

"Повна заміна російської нафти вимагає поліпшення логістики поставок нафти, над чим ми працюємо з чеським урядом", - сказав він.

Обайтек також додав, що російські нафтові компанії все ще постачають в Європу нафтохімічні продукти, попри на санкції ЄС.

"росія не продає нафту і природний газ, але все ще торгує нафтохімічними продуктами в Європі. Вона заробляє не лише на вуглеводнях, але й на перероблюванні. Не кажучи вже про добрива та інші продукти", - сказав Обайтек.

Також гендиректор PKN Orlen зазначив, заборона на постачання російської нафти коштує польській державній нафтовій компанії мільйони доларів на день, оскільки вона намагається знайти альтернативні джерела постачання для свого чеського нафтопереробного заводу.

Раніше повідомлялось, що російська нафта все ще заправляє європейські автомобілі за допомогою Індії.

Польщанафта рф

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