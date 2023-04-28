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ПОЛІТИКА

російська нафта все ще заправляє європейські автомобілі за допомогою Індії — Bloomberg

28 квітня 2023, 15:34
російська нафта все ще заправляє європейські автомобілі за допомогою Індії — Bloomberg
Залежність Європи від імпорту нафтопродуктів з Індії зросла після заборони на російську нафту.

російська нафта все ще живить Європу – тільки за допомогою Індії. Ще у грудні минулого року ЄС заборонив майже будь-який морський імпорт сирої нафти з росії. Пізніше блок поширив цю заборону і на очищене паливо. Однак запроваджені правила не завадили таким країнам, як Індія, купувати російську нафту дешевше, переробляти її на пальне, зокрема на дизельне паливо, і відправляти назад до Європи з націнкою.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, зібраними Bloomberg, Індія може стати найбільшим постачальником нафтопродуктів до Європи цього місяця, одночасно купуючи рекордні обсяги нафти рф.

"російська нафта повертається до Європи, попри всі санкції, й Індія, яка нарощує експорт палива на Захід, є яскравим прикладом цього", – сказав аналітик компанії Kpler Віктор Катона.

Залежність Європи від імпорту нафтопродуктів з Індії зросла після заборони на російську нафту.  

Для ЄС цей розвиток подій неоднозначний. З одного боку, блок тепер потребує альтернативних джерел дизельного палива, коли він перекрив прямі потоки з росії, яка раніше була його головним постачальником. З іншого боку, це, зрештою, підвищує попит на нафту рф і означає додаткові витрати на фрахт. Це також означає більшу конкуренцію для європейських нафтопереробників, які не мають доступу до дешевої російської нафти.

За даними Kpler, європейський імпорт нафтопродуктів з Індії може перевищити 360 тисяч барелів на день, випередивши обсяги імпорту з Саудівської Аравії.

Очікується, що в квітні надходження російської сирої нафти до Індії перевищить два мільйони барелів на день, що становить майже 44% загального обсягу імпорту нафти в країну.

Більше половини морських поставок російської нафти припадало на країни ЄС і G7 до того, як блок почав скорочувати закупівлі у відповідь на вторгнення рф в Україну на початку 2022 року.

Раніше повідомлялось, що США запроваджують нові санкції проти спецслужб росії та Ірану.

ЄСІндіянафта рф

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