Польська LOT запускає рейс до Івано-Франківська, - ЗМІ

Польська авіакомпанія LOT наступного року може почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ

Зараз LOT літає в аеропорти Бориспіль, Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса.

Польська авіакомпанія LOT наступного року може почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ, повідомляє LB.ua

Зазначається, що LOT подав заявки на отримання слотів у 15 нових (або таких, куди виконувалися рейси раніше, але не виконуються зараз) для перевізника європейських і неєвропейських аеропортах для здійснення польотів у період літньої навігації 2020 року.

При цьому, деякі нові рейси вже оголошено, про інші, ймовірно, стане відомо в найближчому майбутньому. Серед них і український аеропорт.

"Повна новинка, своєю чергою, Івано-Франківськ", - пишуть польські журналісти.

Зазначимо, що зараз LOT літає в Україну в аеропорти Бориспіль, Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса.

Читайте також: Аеропорт Праги розширять через стрімке зростання пасажиропотоку