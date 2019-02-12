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Польська LOT запускає рейс до Івано-Франківська, - ЗМІ

Польська авіакомпанія LOT наступного року може почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ
Зараз LOT літає в аеропорти Бориспіль, Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса.
Польська LOT запускає рейс до Івано-Франківська, - ЗМІ Фото: Укрінформ

Польська авіакомпанія LOT наступного року може почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ, повідомляє LB.ua

Зазначається, що LOT подав заявки на отримання слотів у 15 нових (або таких, куди виконувалися рейси раніше, але не виконуються зараз) для перевізника європейських і неєвропейських аеропортах для здійснення польотів у період літньої навігації 2020 року.

При цьому, деякі нові рейси вже оголошено, про інші, ймовірно, стане відомо в найближчому майбутньому. Серед них і український аеропорт.

"Повна новинка, своєю чергою, Івано-Франківськ", - пишуть польські журналісти.

Зазначимо, що зараз LOT літає в Україну в аеропорти Бориспіль, Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса.    

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02 12 2019 10:53
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