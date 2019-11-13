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Аеропорт Праги розширять через стрімке зростання пасажиропотоку

Аеропорт досяг своєї пропускної здатності у минулому році, коли прийняв 16,8 мільйона пасажирів. У цьому році летовище очікує прийняти 17,7 мільйона
Згідно з планами, аеропорт імені Вацлава Гавела, який перебуває в управлінні держави, планує розширити термінал 2, що обслуговує рейси в країни Шенгенської зони.
Аеропорт Праги розширять через стрімке зростання пасажиропотоку Фото: з вільних джерел

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що міжнародний аеропорт Праги буде розширено через стрімке зростання пасажиропотоку, повідомляє "Економічна правда".

Згідно з планами, аеропорт імені Вацлава Гавела, який перебуває в управлінні держави, планує розширити термінал 2, що обслуговує рейси в країни Шенгенської зони.

Окрім того, до 2028 року аеропорт побудує нову злітно-посадкову смугу.

Вартість робіт, згідно з планами, складе до 55 мільярдів чеських крон (2,4 мільярда доларів). Кількість пасажирів, які користуються аеропортом, може зрости до 30 мільйонів в рік.

Аеропорт досяг своєї пропускної здатності у минулому році, коли прийняв 16,8 мільйона пасажирів. У цьому році летовище очікує прийняти 17,7 мільйона.

У рамках розширення до 2028 року мають завершити прокладку залізничного сполучення між Прагою і аеропортом.

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13 11 2019 15:58
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