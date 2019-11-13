Аеропорт Праги розширять через стрімке зростання пасажиропотоку
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що міжнародний аеропорт Праги буде розширено через стрімке зростання пасажиропотоку, повідомляє "Економічна правда".
Згідно з планами, аеропорт імені Вацлава Гавела, який перебуває в управлінні держави, планує розширити термінал 2, що обслуговує рейси в країни Шенгенської зони.
Окрім того, до 2028 року аеропорт побудує нову злітно-посадкову смугу.
Вартість робіт, згідно з планами, складе до 55 мільярдів чеських крон (2,4 мільярда доларів). Кількість пасажирів, які користуються аеропортом, може зрости до 30 мільйонів в рік.
Аеропорт досяг своєї пропускної здатності у минулому році, коли прийняв 16,8 мільйона пасажирів. У цьому році летовище очікує прийняти 17,7 мільйона.
У рамках розширення до 2028 року мають завершити прокладку залізничного сполучення між Прагою і аеропортом.
Читайте також: Пасажиропотік аеропорту "Харків" у жовтні виріс на 70%
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків