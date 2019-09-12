Польська та українська компанії домовилися спільно добувати газ на україно-польському кордоні
Про це повідомили у прес-релізі PGNiG, передає "Громадське".
«Підписаний сьогодні договір дозволить нам вести розвідку та видобуток природного газу в дуже перспективному районі. Я переконаний, що співпраця з «ЕРУ» буде сприяти розвитку обох компаній», — повідомив голова PGNiG Пьотр Возняк.
Зазначається, що в межах укладеної угоди компанії пробурять розвідувальну свердловину глибиною 2,5 тисячі метрів.
Запаси газу на новому родовищі польська компанія оцінила у близько 20 мільярдів кубометрів. Роботи розпочнуться щойно будуть отримані всі необхідні дозволи.
Нагадаємо, що Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про нову трирічну кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на $5,5 млрд. Вона замінить нинішню 14-місячну програму stand-by (SBA) на $3,9 млрд.
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