Польська та українська компанії домовилися спільно добувати газ на україно-польському кордоні

Державна польська газова компанія PGNiG та українська компанія «ЕРУ» уклали договір, в межах якого домовилися спільно розробляти газове родовище на україно-польському кордоні у Львівській області.

Про це повідомили у прес-релізі PGNiG, передає "Громадське".

«Підписаний сьогодні договір дозволить нам вести розвідку та видобуток природного газу в дуже перспективному районі. Я переконаний, що співпраця з «ЕРУ» буде сприяти розвитку обох компаній», — повідомив голова PGNiG Пьотр Возняк.

Зазначається, що в межах укладеної угоди компанії пробурять розвідувальну свердловину глибиною 2,5 тисячі метрів.

Запаси газу на новому родовищі польська компанія оцінила у близько 20 мільярдів кубометрів. Роботи розпочнуться щойно будуть отримані всі необхідні дозволи.

Нагадаємо, що Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про нову трирічну кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на $5,5 млрд. Вона замінить нинішню 14-місячну програму stand-by (SBA) на $3,9 млрд.