Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму на $5,5 млрд
Про це йдеться на сайті президента України Володимира Зеленського за підсумками його розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, передає LB.ua.
За словами Зеленського, їхня розмова була дуже конструктивною.
"Радий, що ми знайшли повне розуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ. Вдячний парламенту, уряду і всій нашій команді за невтомну роботу заради України. Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має на меті прискорити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця", - зазначив він.
Глава держави підкреслив, що Україну не влаштовують поточні темпи економічного зростання, і тому для прискорення зростання економіки "ми спільно з нашими міжнародними партнерами будемо продовжувати реформи, щоб наздоганяти наших сусідів за рівнем економічного розвитку і добробуту".
"Я високо оцінила надзвичайний прогрес, якого Президент Зеленський і його уряд досягли за останні кілька місяців в просуванні реформ і продовженні обґрунтованої економічної політики. Я запевнила Президента в готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності і підняття економіки на рівень вищого, стійкого і всеосяжного зростання, серед іншого - з новою підтримкою МВФ. Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі 4 мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) в рамках розширеного фонду МВФ", - зазначила Крісталіна Георгієва.
Угода про нову програму співпраці ще підлягає затвердженню керівництвом Фонду та Виконавчою радою.
Директор-розпорядник Фонду також додала, що вони з президентом України погодилися з тим, що економічний успіх країни вирішальною мірою залежить "від зміцнення правопорядку, підвищення цілісності судової системи і зменшення ролі корисливих інтересів в економіці, і, що вкрай важливо, гарантувати успіхи, досягнуті в справі очищення банківської системи і відшкодувати великі витрати для платників податків з банківських рішень".
Раніше зазначалось, що Україна не встигне отримати остаточне рішення від Міжнародного валютного фонду до кінця 2019 року, але може ще в грудні підписати меморандум про подальшу співпрацю.
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