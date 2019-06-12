Україна не отримає рішення від МВФ в цьому році
Україна не встигне отримати остаточне рішення від Міжнародного валютного фонду до кінця 2019 року, але може ще в грудні підписати меморандум про подальшу співпрацю, повідомляє "Економічна правда".
"Ми не встигли виконати prior actions, які обговорювалися з Фондом. Для того, щоб потрапити на грудневе засідання Ради МВФ, потрібно було, щоб потрібні закони до поточного моменту вже були проголосовані в парламенті", - зазначив співрозмовник в одній з фінансових держструктур.
За інформацією джерел видання перш за все йдеться про зміни в закон "Про систему гарантування вкладів" (в тому числі, позиції, непрямо стосуються можливої ренаціоналізації Приватбанку, а також стягнення боргів власників інших банків-банкрутів).
Законопроекти повинні були потрапити в Раду ще в кінці листопада.
Інший співрозмовник видання розповів, що на даний момент завершено процес узгодження тексту змін між українськими держструктурами і Фондом.
За його словами, уряд, як і раніше розраховує, що меморандум буде підписаний найближчим часом і Україна отримає SLA (Staff Level Agreement - принципову згоду Фонду кредитувати країну) ще в цьому році.
"Ми наближаємо меморандум як можемо - це більш важливо, ніж безпосередньо гроші. Для цього нам не потрібно орієнтуватися на засідання Борда МВФ".
Повідомляється, що наступна можливість офіційно отримати програму Фонду у України буде в лютому, коли керівництво МВФ вперше збереться після перерви на різдвяні свята.
Нагадаємо, що Гончарук обговорив з місією МВФ нову програму розширеного фінансування
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?