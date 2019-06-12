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Україна не отримає рішення від МВФ в цьому році

Законопроекти повинні були потрапити в Раду ще в кінці листопада
"Ми не встигли виконати prior actions, які обговорювалися з Фондом. Для того, щоб потрапити на грудневе засідання Ради МВФ, потрібно було, щоб потрібні закони до поточного моменту вже були проголосовані в парламенті", - зазначив співрозмовник в одній з фінансових держструктур.
Україна не отримає рішення від МВФ в цьому році Фото: kmu.gov.ua

Україна не встигне отримати остаточне рішення від Міжнародного валютного фонду до кінця 2019 року, але може ще в грудні підписати меморандум про подальшу співпрацю, повідомляє "Економічна правда".

"Ми не встигли виконати prior actions, які обговорювалися з Фондом. Для того, щоб потрапити на грудневе засідання Ради МВФ, потрібно було, щоб потрібні закони до поточного моменту вже були проголосовані в парламенті", - зазначив співрозмовник в одній з фінансових держструктур.

За інформацією джерел видання перш за все йдеться про зміни в закон "Про систему гарантування вкладів" (в тому числі, позиції, непрямо стосуються можливої ренаціоналізації Приватбанку, а також стягнення боргів власників інших банків-банкрутів).

Законопроекти повинні були потрапити в Раду ще в кінці листопада.

Інший співрозмовник видання розповів, що на даний момент завершено процес узгодження тексту змін між українськими держструктурами і Фондом.

За його словами, уряд, як і раніше розраховує, що меморандум буде підписаний найближчим часом і Україна отримає SLA (Staff Level Agreement - принципову згоду Фонду кредитувати країну) ще в цьому році.

"Ми наближаємо меморандум як можемо - це більш важливо, ніж безпосередньо гроші. Для цього нам не потрібно орієнтуватися на засідання Борда МВФ".

Повідомляється, що наступна можливість офіційно отримати програму Фонду у України буде в лютому, коли керівництво МВФ вперше збереться після перерви на різдвяні свята.

Нагадаємо, що Гончарук обговорив з місією МВФ нову програму розширеного фінансування

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06 12 2019 15:19
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