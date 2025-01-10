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Польське міноборони не виключає можливості нападу росії

10 січня 2025, 15:49
Польське міноборони не виключає можливості нападу росії
Фото: з вільного доступу
Гібридні атаки відбуваються не тільки в Польщі, а й у всій Європі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш допускає можливий напад рф і вважає, що потрібно готуватися до будь-якого сценарію.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

"Гібридні атаки відбуваються не тільки в Польщі, а й у всій Європі. Це частина війни, дуже небезпечна. Давайте не применшувати цього. Поширення брехні в інтернеті, спотворення фактів, маніпуляція та ослаблення соціального імунітету руйнують одну з основ безпеки. Це серйозний напад на Польщу", - заявив польський міністр.

Також він додав, що Польща повинна бути готовою до будь-якого сценарію.

Глава оборонного відостава нагадав про акти диверсій і саботажу, звернув увагу на те, що відбувається в Балтійському морі.

"Треба бути готовим до будь-якого сценарію. Всі думали, що Росія не нападе на Україну. Будьмо розумнішими, будьмо готові", - констатував Косіняк-Камиш. 

Раніше про це говорили і естонська розвідка. Не виключаються такий сценарій і в Альянсі: росія може напасти на НАТО до кінця десятиліття.

 

РосіяПольщавійна

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