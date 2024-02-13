Польські фермери анонсували 30-денну блокаду усіх КПП з Україною
Про це повідомило польське радіо RMF FM, посилаючись на заяву профспілки фермерів "Солідарність".
З 20 лютого аграрії заблокують усі пункти пропуску між Польщею та Україною.
Крім того, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.
"Буде заблоковано не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів", - йдеться в заяві профспілки.
Також днями спілка "Солідарність" оголосила про 30-денний загальний страйк фермерів.
Польські фермери заявляють, що протестують проти неконтрольованого припливу товарів з України до Польщі через відкриттям кордонів Євросоюзом.
"Відсутність регулювання ставить під сумнів рентабельність сільськогосподарського виробництва, переробки та інших галузей, пов'язаних із сільським господарством", - повідомили в профспілці.
Там додали, що саме тому на 20 лютого, у рамках 30-денного загального страйку фермерів, ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть спрямовані на повну блокаду всіх польських прикордонних переходів з Україною та протести на місцях.
Раніше ми також писали, що польські фермери заблокували шостий пункт пропуску з Україною.