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Польські фермери анонсували 30-денну блокаду усіх КПП з Україною

13 лютого 2024, 20:17
Польські фермери анонсували 30-денну блокаду усіх КПП з Україною
Фото: EPA/UPG
Сьогодні польські аграрії анонсували повну блокаду прикордонних переходів між Польщею і Україною з 20 лютого.

Про це повідомило польське радіо RMF FM, посилаючись на заяву профспілки фермерів "Солідарність".

З 20 лютого аграрії заблокують усі пункти пропуску між Польщею та Україною. 

Крім того, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

"Буде заблоковано не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів", - йдеться в заяві профспілки.

Також днями спілка "Солідарність" оголосила про 30-денний загальний страйк фермерів.

Польські фермери заявляють, що протестують проти неконтрольованого припливу товарів з України до Польщі через відкриттям кордонів Євросоюзом.

"Відсутність регулювання ставить під сумнів рентабельність сільськогосподарського виробництва, переробки та інших галузей, пов'язаних із сільським господарством", - повідомили в профспілці. 

Там додали, що саме тому на 20 лютого, у рамках 30-денного загального страйку фермерів, ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть спрямовані на повну блокаду всіх польських прикордонних переходів з Україною та протести на місцях. 

Раніше ми також писали, що польські фермери заблокували шостий пункт пропуску з Україною.

 

Польщаблокадакордон

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