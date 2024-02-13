Польські фермери анонсували 30-денну блокаду усіх КПП з Україною

Сьогодні польські аграрії анонсували повну блокаду прикордонних переходів між Польщею і Україною з 20 лютого.

Про це повідомило польське радіо RMF FM, посилаючись на заяву профспілки фермерів "Солідарність".

З 20 лютого аграрії заблокують усі пункти пропуску між Польщею та Україною.

Крім того, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

"Буде заблоковано не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів", - йдеться в заяві профспілки.

Також днями спілка "Солідарність" оголосила про 30-денний загальний страйк фермерів.

Польські фермери заявляють, що протестують проти неконтрольованого припливу товарів з України до Польщі через відкриттям кордонів Євросоюзом.

"Відсутність регулювання ставить під сумнів рентабельність сільськогосподарського виробництва, переробки та інших галузей, пов'язаних із сільським господарством", - повідомили в профспілці.

Там додали, що саме тому на 20 лютого, у рамках 30-денного загального страйку фермерів, ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть спрямовані на повну блокаду всіх польських прикордонних переходів з Україною та протести на місцях.

Раніше ми також писали, що польські фермери заблокували шостий пункт пропуску з Україною.