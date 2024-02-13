Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску з Україною

Польські аграрії розпочали блокування ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною – "Корчова - Краківець".

Про це Державна прикордонна служба України написала в Telegram-каналі.

"Згідно з інформацією від польських колег, пікетувальники мають намір на одну годину заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну. Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься", - йдеться в дописі ДПСУ.

Близько 14:00 години польські фермери розпочали акцію протесту поруч з пунктом пропуску "Корчова", яка навпроти українського "Краківець".

В ДПСУ закликали враховувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Наразі блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься.

Ще зранку ми писали, що польські фермери блокують п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною.