Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску з Україною
Про це Державна прикордонна служба України написала в Telegram-каналі.
"Згідно з інформацією від польських колег, пікетувальники мають намір на одну годину заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну. Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься", - йдеться в дописі ДПСУ.
Близько 14:00 години польські фермери розпочали акцію протесту поруч з пунктом пропуску "Корчова", яка навпроти українського "Краківець".
В ДПСУ закликали враховувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.
Наразі блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься.
Ще зранку ми писали, що польські фермери блокують п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною.