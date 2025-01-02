Польські фермери анонсують протести у столиці
Фермери Польщі планують, завтра, 3 січня, влаштувати протест у Варшаві проти політики Євросоюзу щодо імпорту з України.
Про це інформує портал Farmer.pl.
Мітинг запланований на 14:00 годину.
Протест організовується перед представництвом Єврокомісії. Після цього мітингарі планують вирушити до Національного театру.
Організатором протесту виступає Союз сільськогосподарських організацій, до нього входить 21 обʼєднання польських фермерів.
"Всі сільськогосподарські організації в нашій країні будуть протестувати проти шкідливої політики ЄС, проти Урсули фон дер Ляєн, яка нав'язує цю політику, що призведе до закриття наших господарств", - заявив лідер НСЗЗ індивідуальних фермерів "Солідарність" Томаш Обшанський.
За його словами, фермери виступатимуть проти:
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угоди з Mercosur - економічний союз держав у Південній Америці;
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зеленого курсу;
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імпорту з України;
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знищення польських лісів та полювання;
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вимирання польської економіки.
Протягом останнього року польські фермери не припиняють мітинги.
Рік тому, 24 січня, польські фермери мітингуватимуть через імпорт з України.