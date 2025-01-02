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Польські фермери анонсують протести у столиці

02 січня 2025, 17:08
Польські фермери анонсують протести у столиці
Фото: Shutterstock
І знову причина мітингів - український імпорт.

Фермери Польщі планують, завтра, 3 січня, влаштувати протест у Варшаві проти політики Євросоюзу щодо імпорту з України. 

Про це інформує портал Farmer.pl.

Мітинг запланований на 14:00 годину. 

Протест організовується перед представництвом Єврокомісії. Після цього мітингарі планують вирушити до Національного театру.

Організатором протесту виступає Союз сільськогосподарських організацій, до нього входить 21 обʼєднання польських фермерів.

"Всі сільськогосподарські організації в нашій країні будуть протестувати проти шкідливої політики ЄС, проти Урсули фон дер Ляєн, яка нав'язує цю політику, що призведе до закриття наших господарств", - заявив лідер НСЗЗ індивідуальних фермерів "Солідарність" Томаш Обшанський.

За його словами, фермери виступатимуть проти:

  • угоди з Mercosur - економічний союз держав у Південній Америці;

  • зеленого курсу;

  • імпорту з України;

  • знищення польських лісів та полювання;

  • вимирання польської економіки.

Протягом останнього року польські фермери не припиняють мітинги. 

Рік тому, 24 січня, польські фермери мітингуватимуть через імпорт з України.

 

Польщапротестизерно

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