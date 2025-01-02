І знову причина мітингів - український імпорт.

Фермери Польщі планують, завтра, 3 січня, влаштувати протест у Варшаві проти політики Євросоюзу щодо імпорту з України.

Про це інформує портал Farmer.pl.

Мітинг запланований на 14:00 годину.

Протест організовується перед представництвом Єврокомісії. Після цього мітингарі планують вирушити до Національного театру.

Організатором протесту виступає Союз сільськогосподарських організацій, до нього входить 21 обʼєднання польських фермерів.

"Всі сільськогосподарські організації в нашій країні будуть протестувати проти шкідливої політики ЄС, проти Урсули фон дер Ляєн, яка нав'язує цю політику, що призведе до закриття наших господарств", - заявив лідер НСЗЗ індивідуальних фермерів "Солідарність" Томаш Обшанський.

За його словами, фермери виступатимуть проти:

угоди з Mercosur - економічний союз держав у Південній Америці;

зеленого курсу;

імпорту з України;

знищення польських лісів та полювання;

вимирання польської економіки.

Протягом останнього року польські фермери не припиняють мітинги.

Рік тому, 24 січня, польські фермери мітингуватимуть через імпорт з України.