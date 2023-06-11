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Польські фермери призупинили протест на кордоні

11 червня 2023, 20:56
Польські фермери призупинили протест на кордоні
Фото: Getty Images
Польські аграрії призупинили акцію протесту на прикордонному переході в Дорогуську на Люблінщині.

Вони змогли домовилися з міністром сільського господарства країни Робертом Телусом і призначили дату переговорів.

Про це пише RMF FM.

Фермери з Польщі зустрінуться з Телусом наступного тижня. Організатор протесту Бартломей Шайнерт заявив, що протест призупинено саме на прохання міністра.

Він додав, що майже всі вимоги, які подали фермери, вже реалізовані польським урядом і перші обіцяні аграріям кошти повинні надійти вже у червні.

Міністр наголосив, що єдиною вимогою, яку він не може обіцяти, є продовження закупівлі зерна до 15 липня. 

"Я не можу тут обіцяти, тому що ми хочемо зробити все можливе до збору врожаю, до 1 липня, щоб спустошити аграрні склади, щоб також використати ці кошти", – сказав він. 

Міністр додав, що це технічне питання. 

Наразі з боку України в'їзду до Польщі очікують майже 4 тисячі вантажівок, а з боку Польщі чекають 450 вантажівок.

Нагадажмо, що з середи польські фермери заблокували рух вантажівок з України.
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