Польські перевізники обіцяють перекрити ще один КПП

З понеділка польські перевізники планують блокаду 4-го КПП на україно-польському кордоні "Медика - Шегині" через невдоволення переговорів з польським і українським урядами.

Про це повідомляє DW.

Представники польських автоперевізників заявили про плани заблокувати для вантажних автомобілів ще один контрольно-пропускний пункт.

"Україна не змогла досягти згоди на нових переговорах з польськими перевізниками, які вже майже два тижні блокують вантажні перевезення на трьох основних прикордонних пунктах пропуску", - сказав один з організаторів протесту Томаш Борковський.

Він додав, що з понеділка вони розширять блокаду на пункт пропуску "Медика".

За його словами, далекобійники чекають нового раунду переговорів з польським і українським урядами, і "не задоволені швидкістю" переговорів.

Блокада вже спричинила величезні затори по обидва боки кордону.

У вчорашніх переговорах в прикордонному пункті пропуску "Дорогуськ", взяли участь представники міністерств інфраструктури України та Польщі, а також транспортного департаменту Єврокомісії.

"Ключовою вимогою протестувальників є повернення до дозвільної системи. Ця вимога не може бути виконана", - заявили в Міністерстві транспорту України.

Там додали, що угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС діятиме щонайменше до 30 червня наступного року.

Натомість польські протестувальники не прийняли пропозиції, і сторони продовжують шукати рішення.

Нагадаємо, що 10 днів тому польські перевізники заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною.