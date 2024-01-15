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ПОЛІТИКА

Польські заводи розширюють виробництво зброї завдяки масштабним інвестиціям в оборонну промисловість

15 січня 2024, 15:52
Польські заводи розширюють виробництво зброї завдяки масштабним інвестиціям в оборонну промисловість
Фото: з вільних джерел
Йдеться, зокрема, про тротил, гвинтівки та гаубиці.

Польські заводи в декілька разів збільшують виробництво зброї завдяки безпрецедентним інвестиціям в оборонну промисловість.

Про це повідомляє RP.pl.

Як повідомляє видання, навіть підприємства, які нещодавно пройшли модернізацію, прагнуть збільшити свої виробничі потужності, оскільки вони вже перестали задовольняти потреби.

Так, через два роки фабрика Łucznik у Радомлі хоче вийти на виробництво 100 тисяч гвинтівок на рік, потроївши сучасні обсяги виробництва. На заводах фабрики повним ходом іде оновлення верстатів, затверджено будівництво додаткових цехів.

Компанія Huta Stalowa Wola, яка є виробником важкої артилерії, далекобійних самохідних гаубиць Krab і автоматичних мінометів Rak, лише напередодні повномасштабної війни рф проти України завершила технологічну модернізацію вартістю в десятки мільйонів злотих. Однак сьогодні ці інвестиції виявляються недостатніми.

Як зазначив виконавчий директор компанії Ян Шведо, компанія має два роки, щоб подвоїти виробництво. Тому компанія викупила у китайського інвестора цех, який колись належав Huta. Також була підготовлена нова земельна ділянка, а інвестиції оцінюються в сотні мільйонів злотих.

Верфі Remontowa Shipbuilding та PGZ були терміново реконструйовані. Вони відповідатимуть за будівництво трьох ліцензійних багатоцільових фрегатів нового покоління із серії за 15 мільярдів злотих. Аналітики сподіваються, що це зупинить нещодавно прогнозований крах ВМС Польщі.

Крім того, ще одна польська компанія Autosan, що раніше виробляла електричні автобуси, тепер розпочала виробництво Waran - новітнього багатоцільового броньованого автомобіля з високою мобільністю, придатного для ближньої артилерійської розвідки, а також універсальної транспортної платформи на полі бою.

Також, як пише видання, початок війни в Україні та різке зростання попиту на вибухівку змусили завод у Бидгощі Nitro-Chem збільшити виробництво тротилу до максимального рівня.

Компанія Autosan, яка раніше виготовляла електричні автобуси, розпочне виробництво Waran - новітньої багатоцільової бронетехніки високої мобільності.

Польща стала активно допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення рф. Така підтримка включала як озброєння, так і гуманітарні питання, а також політичні.

Раніше повідомлялось, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року.

Польщавиробництвооборона

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