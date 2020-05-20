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Польській економіці прогнозують падіння на 4-5% у 2020 році

У країні зареєстровано майже 20 тисяч випадків захворювання коронавірусом і 948 смертей
"Європейська комісія заявила, що економіка Польщі скоротиться на 4,3%. Ринковий консенсус полягає у падінні на4-5% , і ми рухаємося в цьому напрямку, але це не офіційний прогноз",- сказала на заступник директора Департаменту макроекономіки міністерства фінансів Польщі Йоанна Беза-Бояновська.
Польській економіці прогнозують падіння на 4-5% у 2020 році Фото: Інтерфакс

Економіка Польщі може скоротитися в 2020 році на 4-5%, що більше, ніж раніше прогнозувалося раніше через те, що обмеження у зв’язку з коронавірусом тривали довше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на  Reuters.

"Європейська комісія заявила, що економіка Польщі скоротиться на 4,3%. Ринковий консенсус полягає у падінні на4-5% , і ми рухаємося в цьому напрямку, але це не офіційний прогноз",- сказала на заступник директора Департаменту макроекономіки міністерства фінансів Польщі Йоанна Беза-Бояновська.

Польща знімає обмеження, введені для запобігання поширенню коронавірусу, знову відкриває ресторани, торгові центри та дитячі садки. Але багато частин суспільства залишаються закритими, і очікується, що школи знову відкриються не раніше вересня.

У країні зареєстровано майже 20 тисяч випадків захворювання коронавірусом і 948 смертей.

Міністерство охорони здоров'я сподівається, що кількість інфекцій може почати падати на наступному тижні, але очікує другу хвилю восени.

Польща раніше оголосила про пакет допомоги в розмірі 212 мільярдів злотих, щоб пом'якшити економічні наслідки коронавірусу.

Цей пакет включає в себе підтримку з боку Центрального банку та Державного фонду PFR, який підтримує інфраструктурні проєкти та залучає борги для розподілу грошових коштів компаніям, які важко переживають закриття економіки через обмеження.

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20 05 2020 17:35
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