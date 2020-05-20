У Греції очікують падіння економіки у 2020 році на понад 10%
У міністерстві фінансів Греції очікують падіння економіки країни у 2020 році на 10-13%.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Економіка Греції у 2020 році може скоротитися на 10-13% внаслідок кризи, зумовленої пандемією коронавірусу. Про це заявив міністр фінансів Греції Крістос Стайкурас в інтерв’ю місцевим ЗМІ.
Цей прогноз значно гірший, ніж попередні оцінки уряду - від 4,7 до 7,9%, і дещо гірший, ніж оприлюднений на початку травня прогноз Єврокомісії.
За прогнозом Єврокомісії, Греція може стати найбільш постраждалою від кризи країною, з падінням економіки у 2020 році на 9,7%. Після цього очікується зростання на 7,9% у 2021 році.
Окрім Греції, на понад 9% може впасти також ВВП Італії та Іспанії (9,5% і 9,4% відповідно), і зрости у 2021 на 6,5% та 7% відповідно.
Для єврозони загалом прогнозують падіння на рекордних 7,75% та зростання у 2021 році на 6,25%.
Читайте також: Міністр фінансів США прогнозує посилення економіки у третьому-четвертому кварталі
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Сервіс Дія: що це таке, які послуги доступні та де завантажити
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?