ПОЛІТИКА НОВИНИУ Варшаві суд засудив колишнього чиновника міністерств економіки та енергетики Марека У. до трьох років ув'язнення за шпигунство на користь Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польського чиновника засудили до трьох років в'язниці за співпрацю з ГРУ Росії
За даними слідства, в період із березня 2015 року по січень 2016 року він надавав Головному розвідувальному управлінню Генерального Штабу Російської Федерації інформацію про енергетичну безпеку Польщі
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
За даними слідства, в період із березня 2015 року по січень 2016 року він надавав Головному розвідувальному управлінню Генерального Штабу Російської Федерації інформацію про енергетичну безпеку Польщі, а також "допоміг зібрати характеристики" на співробітників свого відділу. Чиновник мав доступ до секретної інформації у сфері енергетики, повідомляє місцева радіостанція RMF24.
Нагадаємо, що до п’яти років позбавлення волі загрожує власниці польського підприємcтва, яка вивезла знепритомнілого під час роботи українця до лісу і там його залишила.
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