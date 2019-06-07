Польського чиновника засудили до трьох років в'язниці за співпрацю з ГРУ Росії За даними слідства, в період із березня 2015 року по січень 2016 року він надавав Головному розвідувальному управлінню Генерального Штабу Російської Федерації інформацію про енергетичну безпеку Польщі

У Варшаві суд засудив колишнього чиновника міністерств економіки та енергетики Марека У. до трьох років ув'язнення за шпигунство на користь Росії.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

За даними слідства, в період із березня 2015 року по січень 2016 року він надавав Головному розвідувальному управлінню Генерального Штабу Російської Федерації інформацію про енергетичну безпеку Польщі, а також "допоміг зібрати характеристики" на співробітників свого відділу. Чиновник мав доступ до секретної інформації у сфері енергетики, повідомляє місцева радіостанція RMF24. Нагадаємо, що до п’яти років позбавлення волі загрожує власниці польського підприємcтва, яка вивезла знепритомнілого під час роботи українця до лісу і там його залишила.

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