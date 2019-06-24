Польці, яка вивезла непритомного працівника з України в ліс, загрожує в'язниця

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До п’яти років позбавлення волі загрожує власниці польського підприємcтва, яка вивезла знепритомнілого під час роботи українця до лісу і там його залишила.

36-річний українець працював на підприємстві з виробництва трун неподалік міста Новий Томишль. Тіло чоловіка знайшли лісники неподалік міста Вонгровєц у Великопольському воєводстві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Gazeta Wyborcza.

"Поліцейські з’ясували, що у спекотний день чоловіку стало погано на роботі і він знепритомнів. Коли інші працівники повідомили власниці, вона заборонила викликати карету швидкої допомоги і наказала всім йти додому. Потім виявилося, що непритомний чоловік зник з терену закладу. Не було його також вдома, де мешкав. За дивних обставин зник також один з українців, який з ним мешкав і працював", - сказав речник великопольської поліції Анджей Боровяк.

Він додав, що "після вивчення усієї інформації та домовленостей з прокуратурою поліцейські вирішили затримати власницю фірми. Жінку взяли під варту. Правоохоронці почали також розшукувати українця, який зник після інциденту. За декілька днів вони виявили його в одному з гостелів в Ломжі".

За інформацією Боровяка, докази та інші матеріали дали підстави для висунення власниці закладу обвинувачення у ненаданні допомоги непритомному чоловіку, а також ненавмисному спричиненні смерті. За це їй загрожує до п’яти років ув’язнення. Подібне покарання загрожує затриманому громадянину України, який, знаючи обставини інциденту, переховувався та приховав інформацію, перешкоджаючи слідству.

Нагадаємо, що згідно з даними рекрутингового агентства Personnel Service у 38-мільйонній Польщі працюють близько 1,5 мільйона українців (у кожній п'ятій польській фірмі).

З початку 2018 року Польща спростила умови працевлаштування для українців. Тепер, щоб поїхати працювати до сусідньої держави, не обов'язково мати робочу візу. Достатньо перетнути кордон з біометрикою, а на місці роботодавець подбає про всі документи.

Рівень безробіття в Польщі на рекордно низькому рівні - 3,8%, згідно з методологією ЄС, а економічне зростання коливається близько 5% з 2017 року.

До слова, заробітчани переказали за рік в Україну $11 млрд.

За даними Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби, на постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйони громадян України,тимчасово - від 7 до 9 млн осіб.