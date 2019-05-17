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Українці працюють у кожній п'ятій польській фірмі, - Bloomberg

У 38-мільйонній Польщі працюють близько 1,5 мільйона українців
Українці працюють у кожній п'ятій польській фірмі, свідчать дані рекрутингового агентства Personnel Service.
Українці працюють у кожній п Фото: з відкритих джерел

За даними на кінець березня, дві третини з більш ніж 600 тисяч іноземців, які платять внески до Управління соціального страхування (ZUS) Польщі, родом з України, що втричі більше, ніж 5 років тому, інформує Bloomberg.

Очікується, що до кінця року ця кількість збільшиться ще на 30%.

Рівень безробіття в Польщі на рекордно низькому рівні - 3,8%, згідно з методологією ЄС, а економічне зростання коливається близько 5% з 2017 року.

З початку 2018 року Польща спростила умови працевлаштування для українців. Тепер, щоб поїхати працювати до сусідньої держави, не обов'язково мати робочу візу. Достатньо перетнути кордон з біометрикою, а на місці роботодавець подбає про всі документи.

Нагадаємо, що заробітчани переказали за рік в Україну $11 млрд.

За даними Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби, на постійній основі за кордоном працює 3,2 млн громадян України, постійно - від 7 до 9 млн.

Нагадаємо, за даними НБУ, найбільше українці виїжджають на заробітки до Польщі, Росії, Італії та Чехії.

На постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйони громадян України,тимчасово - від 7 до 9 млн осіб.
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17 05 2019 15:08
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