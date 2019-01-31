НОВИНИНаціональний банк оцінює грошові перекази від трудових мігрантів в 11 млрд доларів за підсумками 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Заробітчани переказали за рік в Україну $11 млрд
Зростання надходжень надалі сповільниться
Фото: з відкритих джерел
"Торік ця сума склала близько 11 млрд доларів", - зазначила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.
Нацбанк очікує уповільнення зростання надходжень у 2019 році на тлі сповільнення міграційних процесів, хоча і прогнозується подальше номінальне зростання доходів трудових мігрантів.
За даними Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби, на постійній основі за кордоном працює 3,2 млн громадян України, постійно - від 7 до 9 млн.
Нагадаємо, за даними НБУ, найбільше українці виїжджають на заробітки до Польщі, Росії, Італії та Чехії.
На постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйони громадян України, тимчасово - від 7 до 9 млн осіб.
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