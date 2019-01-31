Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Заробітчани переказали за рік в Україну $11 млрд

Зростання надходжень надалі сповільниться
Національний банк оцінює грошові перекази від трудових мігрантів в 11 млрд доларів за підсумками 2018 року.
Заробітчани переказали за рік в Україну $11 млрд Фото: з відкритих джерел

"Торік ця сума склала близько 11 млрд доларів", - зазначила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Нацбанк очікує уповільнення зростання надходжень у 2019 році на тлі сповільнення міграційних процесів, хоча і прогнозується подальше номінальне зростання доходів трудових мігрантів.

За даними Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби, на постійній основі за кордоном працює 3,2 млн громадян України, постійно - від 7 до 9 млн.

Нагадаємо, за даними НБУ, найбільше українці виїжджають на заробітки до Польщі, Росії, Італії та Чехії.

На постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйони громадян України, тимчасово - від 7 до 9 млн осіб.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2019 16:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.