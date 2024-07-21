Польський доброволець загинув у боях на сході України
В Україні в ході бойових дій загинув доброволець з Польщі, який воював у лавах українських Сил оборони.
Про це повідомляє PAP.
Як зазначено, 22-річний польський доброволець Томаш Сенкала вступив до лав Інтернаціонального легіону восени 2023 року.
Він загинув 13 липня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
У суботу, 20 липня, з польським бійцем попрощались на Байковому кладовищі у Києві. У церемонії взяв участь польський консул у Києві Павел Овад.
Польського бійця поховають у його рідному місті у Люблінському воєводстві Польщі.
В понеділок загинув доброволець з Грузії Зураб Іашвілі, який отримав поранення в ході бойових дій.
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну загинуло понад 60 грузинських добровольців.
Нагадаємо, грузинські добровольці, які воювали в Україні проти росіян, повідомляють про виклики на допит до Служби державної безпеки (СДБ) Грузії.