Польський доброволець загинув у боях на сході України

Він загинув 13 липня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

В Україні в ході бойових дій загинув доброволець з Польщі, який воював у лавах українських Сил оборони.

Про це повідомляє PAP.

Як зазначено, 22-річний польський доброволець Томаш Сенкала вступив до лав Інтернаціонального легіону восени 2023 року.

Він загинув 13 липня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

У суботу, 20 липня, з польським бійцем попрощались на Байковому кладовищі у Києві. У церемонії взяв участь польський консул у Києві Павел Овад.

Польського бійця поховають у його рідному місті у Люблінському воєводстві Польщі.

В понеділок загинув доброволець з Грузії Зураб Іашвілі, який отримав поранення в ході бойових дій.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну загинуло понад 60 грузинських добровольців.

Нагадаємо, грузинські добровольці, які воювали в Україні проти росіян, повідомляють про виклики на допит до Служби державної безпеки (СДБ) Грузії.