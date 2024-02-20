Польський міністр підтримав блокаду поляків на кордоні
Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетман заявив, що польські фермери, які блокують кордон з Україною, "протестують за гідну справу".
Про це він повідомив в ефірі Radio Zet.
"Я так розумію, вони вийшли на дороги. Фермери мають право на протест, вони мають право висловлювати це різними способами", – сказав Гетман.
Він наголосив на тому, що протестувальники "перебувають у дуже складній ситуації, оскільки витрати на сільськогосподарське виробництво надзвичайно зросли, а водночас і рентабельність".
Попри це, Гетман каже, що розуміє "емоції президента країни, яка перебуває в стані війни".
"Протест фермерів не має нічого спільного з політикою. Мабуть, це не вперше, коли Зеленський робить досить різкі заяви. Я намагаюся зрозуміти людину, на яку чиниться величезний тиск, хоча я не згоден із тим, що він каже", — резюмував політик.
Зазначимо, протест польських аграріїв на кордоні із Україною розширюється. У вівторок, 20 лютого, польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" та розсипали зерно із вагона.