Польський міністр підтримав блокаду поляків на кордоні

За його словами, протестувальники перебувають у дуже складній ситуації.

Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетман заявив, що польські фермери, які блокують кордон з Україною, "протестують за гідну справу".

Про це він повідомив в ефірі Radio Zet.

"Я так розумію, вони вийшли на дороги. Фермери мають право на протест, вони мають право висловлювати це різними способами", – сказав Гетман.

Він наголосив на тому, що протестувальники "перебувають у дуже складній ситуації, оскільки витрати на сільськогосподарське виробництво надзвичайно зросли, а водночас і рентабельність".

Попри це, Гетман каже, що розуміє "емоції президента країни, яка перебуває в стані війни".

"Протест фермерів не має нічого спільного з політикою. Мабуть, це не вперше, коли Зеленський робить досить різкі заяви. Я намагаюся зрозуміти людину, на яку чиниться величезний тиск, хоча я не згоден із тим, що він каже", — резюмував політик.

Зазначимо, протест польських аграріїв на кордоні із Україною розширюється. У вівторок, 20 лютого, польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" та розсипали зерно із вагона.