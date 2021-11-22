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Польський прем'єр побоюється хвилі нелегалів з Афганістану та Узбекистану

Досі цієї осені спроби дістатися до ЄС через Білорусь робили здебільшого нелегали з Іраку та інших арабських країн
Польща надалі може зіткнутися з потоком нелегалів, які прямують до ЄС через Білорусь з таких країн, як Афганістан та Узбекистан.
Польський прем Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву польського прем'єра Матеуша Моравецького.

За повідомленням Associated Press, Моравецький пояснив, що знає про "дипломатичні контакти" Білорусі та Росії з Узбекистаном та Афганістаном. Глава уряду Польщі вважає, що це може зазначати можливість виникнення надалі потоку мігрантів саме з Афганістану та Узбекистану.

"Є ризик ще складнішого сценарію. Ймовірно, буде спроба використати кризу в Афганістані для створення нового витка міграційної кризи", - сказав він.

Досі цієї осені спроби дістатися до ЄС через Білорусь робили здебільшого нелегали з Іраку та інших арабських країн.

Західні країни стверджують, що ця криза спровокувала Мінськ і закликають РФ переконати Білорусь зупинити потік нелегалів до Європи.

Ці події відбуваються на тлі підготовки до ЄС нового пакета санкцій проти Білорусі.

Нагадаємо, що кілька груп мігрантів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі

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22 11 2021 10:12
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