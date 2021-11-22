Польський прем'єр побоюється хвилі нелегалів з Афганістану та Узбекистану
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву польського прем'єра Матеуша Моравецького.
За повідомленням Associated Press, Моравецький пояснив, що знає про "дипломатичні контакти" Білорусі та Росії з Узбекистаном та Афганістаном. Глава уряду Польщі вважає, що це може зазначати можливість виникнення надалі потоку мігрантів саме з Афганістану та Узбекистану.
"Є ризик ще складнішого сценарію. Ймовірно, буде спроба використати кризу в Афганістані для створення нового витка міграційної кризи", - сказав він.
Досі цієї осені спроби дістатися до ЄС через Білорусь робили здебільшого нелегали з Іраку та інших арабських країн.
Західні країни стверджують, що ця криза спровокувала Мінськ і закликають РФ переконати Білорусь зупинити потік нелегалів до Європи.
Ці події відбуваються на тлі підготовки до ЄС нового пакета санкцій проти Білорусі.
Нагадаємо, що кілька груп мігрантів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі
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