Польський прем'єр побоюється хвилі нелегалів з Афганістану та Узбекистану

Досі цієї осені спроби дістатися до ЄС через Білорусь робили здебільшого нелегали з Іраку та інших арабських країн

Польща надалі може зіткнутися з потоком нелегалів, які прямують до ЄС через Білорусь з таких країн, як Афганістан та Узбекистан.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву польського прем'єра Матеуша Моравецького.

За повідомленням Associated Press, Моравецький пояснив, що знає про "дипломатичні контакти" Білорусі та Росії з Узбекистаном та Афганістаном. Глава уряду Польщі вважає, що це може зазначати можливість виникнення надалі потоку мігрантів саме з Афганістану та Узбекистану.

"Є ризик ще складнішого сценарію. Ймовірно, буде спроба використати кризу в Афганістані для створення нового витка міграційної кризи", - сказав він.

Досі цієї осені спроби дістатися до ЄС через Білорусь робили здебільшого нелегали з Іраку та інших арабських країн.

Західні країни стверджують, що ця криза спровокувала Мінськ і закликають РФ переконати Білорусь зупинити потік нелегалів до Європи.

Ці події відбуваються на тлі підготовки до ЄС нового пакета санкцій проти Білорусі.

Нагадаємо, що кілька груп мігрантів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі