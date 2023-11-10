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Польський уряд не зміг домовитися про розблокування кордону

10 листопада 2023, 10:09
Польський уряд не зміг домовитися про розблокування кордону
Фото: dailylviv.com
Зустріч представників уряду Польщі з польськими перевізників, які перекрили українсько-польський кордон для руху товарів, пройшла безуспішно.

Про це повідомив RMF24.

Перевізники продовжать блокувати рух товарів через кордон з Україною. 

Один з представників акції протесту заявив, що вони не почули ніяких пропозицій, пов’язаних зі своїми вимогами, тоді як ще один висловив сподівання, що зустріч стане поштовхом до того, що ці вимоги виконають.

Державний секретар Рафал Вебер сказав, що польський уряд не може на вимогу перевізників відновити вимогу дозволів для українських перевізників, адже це рішення на рівні Брюсселя. 

За словами, посадовців, Варшава намагається об’єднати довкола себе інші країни для лобіювання цього питання.

Державний секретар додав, що говоритиме з Києвом щодо відновлення порожніх смуг на пунктах пропуску для вантажівок, які повертаються до Польщі, а також про електронну чергу.

Нагадуємо, що три дні тому польські перевізники повністю заблокували рух на двох КПП і вимагають повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.

 

Польщакордонблокування

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